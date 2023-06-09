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Saúde

Novo pico de covid na China pode afetar o Brasil? Especialista explica!

Ouça entrevista com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2023 às 10:09
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva
Mais uma onda de infecções de covid-19 ameaça a China. Há a previsão de que pode chegar a 65 milhões de novos casos por semana. O recrudescimento da doença ocorre seis meses após o gigante asiático acabar com a política de tolerância zero à covid-19. A medida incluía quarentenas severas e testes em massas. A variante da Ômicron, XBB, é a responsável pelo ressurgimento da doença no país. Dados do governo local mostram que a nova onda começou em abril, quando a covid-19 voltou a superar a gripe como a doença com mais infectados na China.
Previsões divulgadas indicam que a marca de 40 milhões de infecções semanais será registrada no fim deste mês. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - ETHEL MACIEL - 30.26s - 09-06-23

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