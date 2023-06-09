Novo pico de covid na China pode afetar o Brasil? Especialista explica!

Mais uma onda de infecções de covid-19 ameaça a China. Há a previsão de que pode chegar a 65 milhões de novos casos por semana. O recrudescimento da doença ocorre seis meses após o gigante asiático acabar com a política de tolerância zero à covid-19. A medida incluía quarentenas severas e testes em massas. A variante da Ômicron, XBB, é a responsável pelo ressurgimento da doença no país. Dados do governo local mostram que a nova onda começou em abril, quando a covid-19 voltou a superar a gripe como a doença com mais infectados na China.