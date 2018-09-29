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ENTREVISTA

Novo passeio conta história do Centro de Vitória por áudio

Um personagem fictício narra as histórias para o público equipado com um MP3 ao percorrer a região histórica do Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 13:59

Publicado em 

29 set 2018 às 13:59
Audiotur da Cidade passa por construções históricas do Centro de Vitória Crédito: Audiotur
Conhecer a história do Centro de Vitória e viajar em um mundo ficcional contado por um narrador a partir de um passeio nas principais ruas, fachadas e monumentos. Esta é a ideia do projeto Audiotour Ficcional da Cidade. O Audiotour é um mapa auditivo gravado para ser executado em aparelhos individuais de MP3 que levam ao ouvinte a fazer um percurso pelas ruas do Centro. A experiência começa nesta segunda-feira (01). Nessa experiência surge um narrador fictício, o cientista Astrobol, que convida os ouvintes para resgatar memórias sobre o seu passado pelas ruas do Centro.
 
O ouvinte faz esse passeio com um equipamento MP3 e fones de ouvido que narram a história descrevendo também o que é observado ao caminhar pelo percurso. Em entrevista ao programa CBN Vitória, a produtora e uma das idealizadoras do projeto, Rizzia Rocha, conta que o percurso é todo feito a pé e dura, em média, uma hora. Ressignificar o valor do Centro e promover a valorização do local também é a ideia. "É um programa voltado para adolescentes e adultos, por isso é uma linguagem para esse público. Não revelamos o roteiro para que a pessoa se surpreenda com a cidade, que está ali para ter sua história descoberta", enfatiza.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Rizza Rocha - 29-09-18.MP3
Para se inscrever, basta acessar o site www.audiotourdacidade.com.br.

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