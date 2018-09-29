Novo passeio conta história do Centro de Vitória por áudio

Conhecer a história do Centro de Vitória e viajar em um mundo ficcional contado por um narrador a partir de um passeio nas principais ruas, fachadas e monumentos. Esta é a ideia do projeto Audiotour Ficcional da Cidade. O Audiotour é um mapa auditivo gravado para ser executado em aparelhos individuais de MP3 que levam ao ouvinte a fazer um percurso pelas ruas do Centro. A experiência começa nesta segunda-feira (01). Nessa experiência surge um narrador fictício, o cientista Astrobol, que convida os ouvintes para resgatar memórias sobre o seu passado pelas ruas do Centro.

O ouvinte faz esse passeio com um equipamento MP3 e fones de ouvido que narram a história descrevendo também o que é observado ao caminhar pelo percurso. Em entrevista ao programa CBN Vitória, a produtora e uma das idealizadoras do projeto, Rizzia Rocha, conta que o percurso é todo feito a pé e dura, em média, uma hora. Ressignificar o valor do Centro e promover a valorização do local também é a ideia. "É um programa voltado para adolescentes e adultos, por isso é uma linguagem para esse público. Não revelamos o roteiro para que a pessoa se surpreenda com a cidade, que está ali para ter sua história descoberta", enfatiza.