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"Novo normal": adaptações às regras de comportamento na pandemia

A pandemia mudou o nosso código de relacionamento, mas não pode levar embora a gentileza e a elegância no convívio entre as pessoas

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 14:34

Publicado em 

19 dez 2020 às 14:34
Cumprimento com os cotovelos durante a pandemia Crédito: Freepik
Num ano marcado pelas transformações por conta da pandemia do novo coronavírus, as relações sociais também se adaptaram - e ainda estão se adaptando - a esse cenário. Com as recomendações de distanciamento social e não aglomeração, por exemplo, festas, encontros familiares e um simples hábito de cumprimentar um amigo ou conhecido com um aperto de mão, já não são recomendados. E, em especial, às vésperas das celebrações de Natal e Ano-Novo, como será o "novo normal" para o comportamento social? Qual será o "legado" que vamos tirar desse momento pelo qual passamos? A consultora em comportamento Luciana Almeida, que é jornalista e colunista de A Gazeta, traz orientações sobre como se comportar socialmente na pandemia. Ela explica que a pandemia mudou o nosso código de relacionamento, mas não pode levar embora a gentileza e a elegância no convívio entre as pessoas. Confira algumas das orientações:
Entrevista - Gabriela Martins - Luciana Almeida - 19-12-20
- O aperto de mão, o abraço e os beijinhos podem ser substituídos por palavras: “Que alegria te ver”; “Muito bom estar com você. Senti saudades” ou “Sinta-se abraçada”.
- Se alguém lhe estender a mão não fique constrangido, diga simplesmente: “Adoraria apertar a sua mão”. Assim, o tom de voz demonstra o sentimento. Não fique constrangido caso você seja a única pessoa do grupo a usar máscara.
- E, se alguém disser que você está exagerando, simplesmente concorde. Nada de ficar chateado ou entrar em confronto. Use alguma frase do tipo: “Sim, tenho medo desse vírus” ou “É verdade, eu tenho que manter contato com os meus pais e não quero transmitir o vírus para eles”. Se a pessoa tiver um pouco de bom senso, o assunto será finalizado.

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