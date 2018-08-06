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COMBATE À CORRUPÇÃO

Novo modelo de controle dos gastos públicos visa reduzir desvios

A proposta é da promotora Maria Clara Mendonça, que responde pela 13° Promotoria Cível da Serra

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2018 às 12:08
Um novo modelo de controle interno das finanças de um município começou a ser implementado na cidade da Serra. A proposta surgiu da promotora Maria Clara Mendonça, que responde pela 13º Promotoria Cível da Serra e vem realizando um trabalho para garantir o combate à corrupção e a defesa do patrimônio público.
“A promotoria faz o papel investigativo, mas também o de prevenção", destaca a promotora em entrevista à CBN Vitória. Esse trabalho, explica Maria Clara, verifica o gargalo que permite que o desvio aconteça e tenta atuar para corrigir o fator estruturante. O projeto do controle interno é uma das ações que está sendo desenvolvida em parceria com o município, mas cria uma estrutura que gerencia e vai reduzir o risco da corrupção”, analisa.
Ela detalha que o trabalho é conduzido em eixos de atuação. Inicialmente, houve uma reestruturação no organograma da controladoria do município. Também foi criado um setor dentro da controladoria que acompanha a atuação do órgão no controle interno. O objetivo é verificar o plano de governo do prefeito e também a efetividade e custo-benefício da aplicação das propostas de governo. O projeto de controle interno trata-se de uma lei, já aprovada pela Câmara Municipal, aguardando apenas a sanção por parte do prefeito, Audifax Barcelos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Promotora Maria Clara Mendonça - 06-08-18

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