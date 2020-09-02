Novo marco do gás é a reindustrialização do ES, diz especialista

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (1º), por 351 votos a 101, o projeto de lei conhecido como a Nova Lei do Gás, que altera as regras do mercado de gás natural. O texto segue agora para o Senado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o CEO da DFV Consultoria, Durval Vieira de Freitas, especialista no setor de petróleo e gás, afirmou que o novo marco regulatório do gás vai viabilizar um processo de reindustrialização do Espírito Santo, já que, segundo o texto, a entrada de novos agentes no mercado será facilitada e vai dar segurança jurídica para a quebra do monopólio da Petrobras, o que deve baratear o gás natural.

"A nova lei do gás vai trazer uma série de benefícios ao país e no Estado, a nossa estimativa é de que pode, até 2030, atrair investimentos na ordem de 10 milhões de dólares. O nosso preço do gás, hoje, praticado no Brasil é muito elevado. Dos maiores do mundo. Na ordem de 12 a 13 dólares por milhão/btu, enquanto na Europa é metade", explica Durval. "Essa mudança na lei de gás acaba com o monopólio permitindo que você compre e distribua para diferentes empresas e diferentes formas e dá uma flexibilidade muito grande. O PL vai permitir a reindustrialização do país e isso reduz o preço do gás - no Estado temos quatro grandes demandas: o industrial, térmico, residencial e automotivo. Em todos eles vai cair. Se cai no automotivo, logo, a parte de combustíveis cai também e impacta a todos", afirmou.