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Novo mapeamento nacional destaca dez regiões no Espírito Santo

Dos 78 municípios capixabas, 62 estão na nova configuração, divididos em 10 regiões turísticas

Publicado em 20 de Setembro de 2017 às 15:01

Publicado em 

20 set 2017 às 15:01
O Espírito Santo tem um novo mapeamento das regiões turísticas. As informações estão no novo Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur). Em todo o país, foram identificados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas. Dos 78 municípios capixabas, 62 estão na nova configuração, divididos em 10 regiões turísticas. O levantamento identifica o desempenho da economia do turismo para tornar mais fácil a identificação e apoio a cada um, de acordo com o secretário de Estado do Turismo, José Salles
Dentro da metodologia, as cidades contempladas nas categorias A, B e C contam com 95% dos empregos formais em meios de hospedagem, 87% dos estabelecimentos formais de meios de hospedagem, 93% do fluxo doméstico e têm fluxo internacional. O conjunto de municípios dos grupos D e E reúne características de apoio às cidades geradoras de fluxo turístico que, muitas vezes, são aquelas que fornecem mão de obra ou insumos necessários para atendimento aos turistas.
Entrevista - Patricia Vallim - José Sales - 20-09-17

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