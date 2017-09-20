Novo mapeamento nacional destaca dez regiões no Espírito Santo

O Espírito Santo tem um novo mapeamento das regiões turísticas. As informações estão no novo Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur). Em todo o país, foram identificados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas. Dos 78 municípios capixabas, 62 estão na nova configuração, divididos em 10 regiões turísticas. O levantamento identifica o desempenho da economia do turismo para tornar mais fácil a identificação e apoio a cada um, de acordo com o secretário de Estado do Turismo, José Salles
Dentro da metodologia, as cidades contempladas nas categorias A, B e C contam com 95% dos empregos formais em meios de hospedagem, 87% dos estabelecimentos formais de meios de hospedagem, 93% do fluxo doméstico e têm fluxo internacional. O conjunto de municípios dos grupos D e E reúne características de apoio às cidades geradoras de fluxo turístico que, muitas vezes, são aquelas que fornecem mão de obra ou insumos necessários para atendimento aos turistas.
Entrevista - Patricia Vallim - José Sales - 20-09-17