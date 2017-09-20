Novo mapeamento nacional destaca dez regiões no Espírito Santo

Dentro da metodologia, as cidades contempladas nas categorias A, B e C contam com 95% dos empregos formais em meios de hospedagem, 87% dos estabelecimentos formais de meios de hospedagem, 93% do fluxo doméstico e têm fluxo internacional. O conjunto de municípios dos grupos D e E reúne características de apoio às cidades geradoras de fluxo turístico que, muitas vezes, são aquelas que fornecem mão de obra ou insumos necessários para atendimento aos turistas.