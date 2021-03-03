Novo lote amplia vacinação para idosos acima de 80 anos no ES

O Espírito Santo ainda espera receber 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 para avançar na imunização aos demais grupos de idosos. A explicação é do subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN Vitória. Segundo Reblin, a quantidade seria suficiente para que o Estado, de fato, pudesse vacinar com a primeira dose uma parcela importante da população acima de 60 anos - faixa etária que pertence ao grupo prioritário definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).