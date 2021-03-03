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ideal seria 300 mil doses

Novo lote amplia vacinação para idosos acima de 80 anos no ES

O entrevistado é o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:05
Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo ainda espera receber 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 para avançar na imunização aos demais grupos de idosos. A explicação é do subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN Vitória. Segundo Reblin, a quantidade seria suficiente para que o Estado, de fato, pudesse vacinar com a primeira dose uma parcela importante da população acima de 60 anos - faixa etária que pertence ao grupo prioritário definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Na próxima semana e na subsequente, há a expectativa de recebimento de novos lotes. Nesta quarta-feira (03), o Espírito Santo recebeu 48,2 mil novas doses da Coronavac - vacina do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac - que serão utilizadas para fortalecer a imunização, em primeira dose, do grupo entre 80 e 84 anos, e em segunda dose dos idosos acima de 90 anos. Ouça a entrevista completa:

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