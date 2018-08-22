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ZONA 30

Novo limite de velocidade pode ser implantado em Bento Ferreira

A Zona Residencial está em fase de análise e depende de aprovação da comunidade

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:00
Um novo bairro de Vitória deve ganhar o novo limite de velocidade para os 30 km/h. Trata-se de Bento Ferreira. A secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) estuda a utilização do Sistema Zona 30 em Bento Ferreira, na região da rua Carlos Moreira Lima. O estudo ainda passará por análise de um grupo de trabalho da própria secretaria e depois precisar ser aprovado junto à comunidade. 
A Zona de Velocidade Segura, também conhecida como Zona Residencial ou Zona 30, já é utilizada em Bairro República e Bairro de Lourdes. Segundo o secretário Luiz Paulo de Figueiredo, já há pedidos de comunidades para a implementação do projeto em Jardim da Penha, Mata da Praia, Ilhas do Boi e do Frade. 
Linha Verde 
Em entrevista, o secretário de Transportes também falou sobre a Linha Verde na Capital. Segundo ele, a continuidade da implementação depende de uma decisão judicial, já que está tramitando na Justiça um pedido de suspensão da Linha Verde. Luiz Paulo de Figueiredo adiantou também que o novo trecho em estudo será na Avenida Beira-Mar até a altura do Colégio Salesiano. Ele explicou que o avanço até a região da Rodoviária está sendo revisto em virtude das pistas simples no trajeto que inviabilizariam a implementação da faixa exclusiva. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Paulo de Figueiredo - 22-08-18

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