Novo limite de velocidade pode ser implantado em Bento Ferreira

Um novo bairro de Vitória deve ganhar o novo limite de velocidade para os 30 km/h. Trata-se de Bento Ferreira. A secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) estuda a utilização do Sistema Zona 30 em Bento Ferreira, na região da rua Carlos Moreira Lima. O estudo ainda passará por análise de um grupo de trabalho da própria secretaria e depois precisar ser aprovado junto à comunidade.

A Zona de Velocidade Segura, também conhecida como Zona Residencial ou Zona 30, já é utilizada em Bairro República e Bairro de Lourdes. Segundo o secretário Luiz Paulo de Figueiredo, já há pedidos de comunidades para a implementação do projeto em Jardim da Penha, Mata da Praia, Ilhas do Boi e do Frade.

Linha Verde

Em entrevista, o secretário de Transportes também falou sobre a Linha Verde na Capital. Segundo ele, a continuidade da implementação depende de uma decisão judicial, já que está tramitando na Justiça um pedido de suspensão da Linha Verde. Luiz Paulo de Figueiredo adiantou também que o novo trecho em estudo será na Avenida Beira-Mar até a altura do Colégio Salesiano. Ele explicou que o avanço até a região da Rodoviária está sendo revisto em virtude das pistas simples no trajeto que inviabilizariam a implementação da faixa exclusiva.