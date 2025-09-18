Novo imposto sobre o aluguel entra em vigor em 2026; como ficam os custos?

A partir de 2026, entra em vigor o novo imposto sobre aluguel, previsto na Lei Complementar nº 214/2025, que integra a Reforma Tributária. Até então, os rendimentos de locação de imóveis pagos a pessoas físicas eram tributados apenas pelo Imposto de Renda. Com a mudança, quem se enquadrar nos critérios legais passará também a pagar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributos criados dentro do modelo de Imposto sobre Valor Agregado dual.