Novo imposto sobre o aluguel entra em vigor em 2026; como ficam os custos?

A partir de 2026, entra em vigor o novo imposto sobre aluguel, previsto na Lei Complementar nº 214/2025, que integra a Reforma Tributária. Até então, os rendimentos de locação de imóveis pagos a pessoas físicas eram tributados apenas pelo Imposto de Renda. Com a mudança, quem se enquadrar nos critérios legais passará também a pagar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributos criados dentro do modelo de Imposto sobre Valor Agregado dual.
Na prática, a medida representa aumento da carga tributária para determinados proprietários, especialmente os que possuem mais de três imóveis alugados e renda anual superior a R$ 240 mil. O impacto será mais significativo para investidores de médio porte e famílias que administram seus imóveis como pessoa física, que terão redução expressiva nos rendimentos.
Em entrevista à CBN Vitória, a advogada especialista em locações imobiliárias explica o que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro e reflete se haverá aumento no preço dos aluguéis. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RAQUEL QUEIROZ - 18-09-25.mp3