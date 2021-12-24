Novo guia da alimentação saudável: "descascar mais e desembrulhar menos"

A Associação Americana do Coração, referência mundial na área médica, lançou uma nova diretriz com orientações para o regime alimentar que reduz o risco de doenças cardiovasculares. Os destaques desta nova cartilha incluem contraindicação da suplementação vitamínica e de óleos tropicais. Escolher alimentos minimamente processados em vez de ultraprocessados também segue como recomendação. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo Roger Bongestab explica o que prevê esta nova prescrição para uma dieta equilibrada.