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Saúde

Novo guia da alimentação saudável: "descascar mais e desembrulhar menos"

Ouça entrevista com o médico Roger Bongestab sobre como incorporar ao cardápio uma dieta mais equilibrada

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 dez 2021 às 11:36
"Descascar mais e desembrulhar menos" é nova orientação alimentar Crédito: Pexels
A Associação Americana do Coração, referência mundial na área médica, lançou uma nova diretriz com orientações para o regime alimentar que reduz o risco de doenças cardiovasculares. Os destaques desta nova cartilha incluem contraindicação da suplementação vitamínica e de óleos tropicais. Escolher alimentos minimamente processados em vez de ultraprocessados também segue como recomendação. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo Roger Bongestab explica o que prevê esta nova prescrição para uma dieta equilibrada. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 24-12-21.mp3

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