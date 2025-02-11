Novo guardião assume o Convento da Penha; saiba o que muda na Festa da Penha

Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

O frei catarinense Gabriel Dellandrea, de 30 anos, é o novo guardião e reitor do Convento da Penha, em Vila Velha. É o mais jovem a assumir o Convento. Frei Gabriel nasceu em Timbó (SC) no dia 7 de outubro de 1994. Em 2009, ingressou no Seminário Santo Antônio de Agudos (SP) e vestiu o hábito franciscano em janeiro de 2013, em Rodeio (SC), onde fez a primeira profissão em 3 de janeiro de 2014. Concluiu o curso de Filosofia em 2016. À frente do Convento, ele assume o desafio já no clima da Festa da Penha.

No ano em que a celebração completa 455 anos de história, o evento acontecerá entre os dias 20 a 28 de abril e terá como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”. E ele já adianta. Pretende participar de todas - ou quase todas - romarias. “Desejo fazer todas as romarias possíveis”, diz.

“A Igreja, a cada 25 anos, a gente diz, vive o jubileu. Então, nesse ano de 2025 vivemos o ano jubilar. Precisamos revigorar o dom da esperança. Vamos ter um itinerário de fé, valorizar a participação popular. No primeiro dia do oitavário, no domingo, vamos ter a benção dos objetos. No domingo de Páscoa, vamos ter a benção das chaves das casas. E a cada dia uma benção, como a dos celulares”, explica. Ouça a conversa completa!