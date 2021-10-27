Novo golpe imita atendimento de banco para acessar conta e roubar dinheiro

Um novo golpe tenta atingir clientes do Banestes. Os golpistas agem como se fossem empresas de call center. Eles conseguem ligar de um número que é identificado como se fosse do banco e possuem o nome completo dos alvos. Com as informações, tentam convencer a vítima a baixar um aplicativo que possibilita acessar a conta no banco. O golpe é tão sofisticado que eles transferem a ligação para outro golpista e tem até "musiquinha" de espera. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré e o diretor de Riscos e Controle do Banestes, Carlos Artur Hauschild, deram dicas de prevenção. Ouça: