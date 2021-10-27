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Golpe do call center

Novo golpe imita atendimento de banco para acessar conta e roubar dinheiro

Os detalhes são do especialista em tecnologia Gilberto Sudré e do diretor de Riscos e Controle do Banestes, Carlos Artur Hauschild

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:38

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 out 2021 às 17:38
Golpe do call center
Golpe do call center Crédito: Pexels
Um novo golpe tenta atingir clientes do Banestes. Os golpistas agem como se fossem empresas de call center. Eles conseguem ligar de um número que é identificado como se fosse do banco e possuem o nome completo dos alvos. Com as informações, tentam convencer a vítima a baixar um aplicativo que possibilita acessar a conta no banco. O golpe é tão sofisticado que eles transferem a ligação para outro golpista e tem até "musiquinha" de espera. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o especialista em tecnologia Gilberto Sudré e o diretor de Riscos e Controle do Banestes, Carlos Artur Hauschild, deram dicas de prevenção. Ouça:
Mário Bonella entrevista Gilberto Sudré e Carlos Hauschild - 27/10/2021

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