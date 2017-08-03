Novo golpe eletrônico clona perfis do WhatsApp

Um golpe em um grupo de mães no WhatsApp causou prejuízo de R$ 900 a uma servidora pública de 47 anos, que mora em Vitória. Achando que estava colaborando com uma mãe do colega do filho, a servidora fez um depósito bancário após receber o pedido de ajuda. No entanto, o celular da amiga da servidora, uma médica de 45 anos que também mora em Vitória, havia sido clonado por bandidos que se passaram por ela nas mensagens. Segundo a Titular da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), Delegada Cláudia Dematté, esse tipo de crime também vem acontecendo em outros locais do país. Acompanhe às explicações do assunto na entrevista concedida ao CBN Cotidiano!