Novo equipamento permite identificação de carro roubado em trânsito

Um novo equipamento móvel que permite identificar veículos roubados que circulam pelo Espírito Santo já está sendo utilizado pela Polícia Militar. O controladores de velocidade com OCR usam o reconhecimento ótico para reconhecer a placa e analisar se há alguma restrição. A aquisição deste e diversos outros equipamento faz parte de um processo de modernização da Polícia de Trânsito do Estado que pretende otimizar as atividades operacionais. Segundo o capitão do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM-ES, Theotônio Silva de Oliveira, são equipamentos com elevada tecnologia agregada para dinamizar as atividades do batalhão. Em entrevista nesta segunda-feira (03) à rádio CBN Vitória, o capitão Theotônio Silva de Oliveira e o Cabo Gava Lugon explicaram também o uso do talonário eletrônico, no bafômetro e do radar móveis.