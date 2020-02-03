Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Novo equipamento permite identificação de carro roubado em trânsito
BATALHÃO DE TRÂNSITO

Novo equipamento permite identificação de carro roubado em trânsito

Ouça a entrevista com o capitão Theotônio Silva de Oliveira e o Cabo Gava Lugon, ambos do Batalhão de Trânsito

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:19
Um novo equipamento móvel que permite identificar veículos roubados que circulam pelo Espírito Santo já está sendo utilizado pela Polícia Militar. O controladores de velocidade com OCR usam o reconhecimento ótico para reconhecer a placa e analisar se há alguma restrição. A aquisição deste e diversos outros equipamento faz parte de um processo de modernização da Polícia de Trânsito do Estado que pretende otimizar as atividades operacionais. Segundo o capitão do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM-ES, Theotônio Silva de Oliveira, são equipamentos com elevada tecnologia agregada para dinamizar as atividades do batalhão. Em entrevista nesta segunda-feira (03) à rádio CBN Vitória, o capitão Theotônio Silva de Oliveira e o Cabo Gava Lugon explicaram também o uso do talonário eletrônico, no bafômetro e do radar móveis. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Theotônio Silva de Oliveira e Cabo Gava Lugon - 03-02-20
 
Outra novidade nas blitze é a multa aplicada pelo celular, mediante o chamado talonário eletrônico. O policial militar registra a ocorrência diretamente nos smartphones fornecidos pelo seu batalhão. Posteriormente, as notificações são enviadas instantaneamente à Subseção de Multas da Unidade, de maneira remota, eliminando o trâmite de papel por vários setores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados