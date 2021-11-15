Novo Ensino Médio: especialistas explicam o que muda na vida dos estudantes

Sede do Ministério da Educação, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Novo Ensino Médio, previsto numa lei aprovada em 2017, começa a ser implementado em 2022 em todo o país, nas escolas públicas e privadas. A principal mudança é que os alunos vão ter que cumprir os chamados itinerários formativos, que podem começar a ser ofertados ainda em 2022, mas só serão obrigatórios a partir de 2023. Esse é o tema em destaque nesta edição do CBN Vitória. Quem participa da discussão é o educador e Conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Vitória, Juliano Campana, e a doutora em Educação e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cleonara Maria Schwartz. Eles abordam os principais pontos que envolvem o novo ensino médio, o que muda na vida dos estudantes e o que ainda há de dúvidas com relação ao assunto.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), entre os pontos do Novo Ensino Médio, estão em destaque que "estudantes, com ajuda dos professores, durante o processo de construção de seus projetos de vida, poderão definir seus percursos formativos, conforme seus interesses e necessidades. A oferta de diferentes itinerários formativos no Novo Ensino Médio possibilitará a escolha das trilhas de aprofundamento e eletivas pelos estudantes, ampliando seus conhecimentos em uma das áreas como Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza ou Ciências Humanas e Sociais; ou ainda, em uma formação técnica e profissional que poderá ser ofertada pela escola". Além disso, "o Novo Ensino Médio amplia a carga horária mínima de 2.400 para 3.000 horas. Isso significa mais tempo de ensino para professores e estudantes", informa em seu site.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Juliano Campana, Cleonara Maria Schwartz - 15-11-21

Para a rede pública no Estado, segundo informações disponíveis no site da Secretaria da Educação (Sedu), o "Novo Ensino Médio Capixaba é a nova proposta de oferta do ensino, com um conceito muito mais interessante e com a cara dos jovens do século XXI, que estão nesta etapa de escolaridade. A Lei nº 13.415/2017, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394/96, também estabelece mudanças na estrutura da forma de oferta do sistema de ensino em todo o País. As mudanças objetivam garantir a oferta de educação de qualidade, aproximando a escola da realidade dos jovens, considerando as complexidades e o entorno, de modo que seja possível desenvolver o protagonismo nos estudantes, ampliar percepções para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade", diz. O secretário de Estado de Educação, Vitor de Angelo, também comenta os desafios.