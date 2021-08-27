Novo Ensino Médio começa a ser implantado no ES no próximo ano: saiba o que muda

Sede do Ministério da Educação, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado da Educação anunciou novas etapas na implementação do Novo Ensino Médio que passam a valer já em 2022. O Novo Ensino Médio foi estabelecido por lei federal, de nº 13.415/2017, que alterou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Entre as medidas anunciadas no Espírito Santo está o aumento da carga horária anual, que passa de 900 para 1000 horas. Outra mudança é que o tempo de estudo será dividido entre uma parte comum, chamada de Formação Geral Básica, que será estudada por todos os alunos; e Itinerários Formativos, que serão disciplinas escolhidas pelos próprios estudantes estudantes. Em entrevista à CBN Vitória, Juliano Campana, conselheiro municipal de Educação em Vitória, repercute as novas regras e explica os pontos a que pais e alunos precisam se atentar. Acompanhe!

Carga horária ampliada

A carga horária total do Ensino Médio de todas as escolas do Estado passa a ser de, no mínimo, 3.000 horas. Isso significa que os estudantes capixabas terão, ao menos, mil horas de estudo em cada série. Essa carga horária vai depender da modalidade em que o estudante estiver matriculado (1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio).

Flexibilização curricular

O Itinerário Formativo é composto por unidades curriculares que aprofundam os conhecimentos aprendidos na Formação Geral Básica e permitem aos estudantes fazer escolhas de acordo com interesses, em uma ou mais áreas de conhecimento e/ou na Formação Técnica e Profissional.

O Itinerário Formativo é organizado em Componentes Integradores (Eletivas, Projeto de Vida e Estudo Orientado) e Aprofundamentos.

Tem início na 1ª série do Ensino Médio, com a oferta dos Componentes Integradores. A partir da 2ª série, são introduzidas as unidades curriculares do Aprofundamento em uma ou mais áreas de conhecimento de escolha.

As unidades escolares que ofertam o Tempo Integral e a Educação Profissional e Técnica, além do Componentes Integradores Eletivas, Projeto de Vida e Estudo Orientado, ofertam também Práticas Experimentais e Práticas e Vivências em Protagonismo. Em especial, a Educação Profissional e Técnica dá início à oferta dos cursos desde a 1ª série do Ensino Médio.