Novo corregedor quer tolerância zero com desvios de servidores

Tolerância zero para desvios de conduta envolvendo servidores públicos no Espírito Santo. A linha de atuação já foi traçada pelo novo corregedor geral do Estado, Sócrates de Souza. Procurador de carreira do Ministério Púbico Estadual, Sócrates de Souza aguarda apenas a publicação do licenciamento para começar a atuar. Toda denúncia envolvendo funcionário público concursado ou comissionado, onde não há uma corregedoria instalada, será alvo de apuração da corregedoria geral.