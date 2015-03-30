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CORRUPÇÃO

Novo corregedor quer tolerância zero com desvios de servidores

A linha de atuação já foi traçada pelo novo corregedor geral do Estado, Sócrates de Souza

Publicado em 30 de Março de 2015 às 16:04

Publicado em 

30 mar 2015 às 16:04
Tolerância zero para desvios de conduta envolvendo servidores públicos no Espírito Santo. A linha de atuação já foi traçada pelo novo corregedor geral do Estado, Sócrates de Souza. Procurador de carreira do Ministério Púbico Estadual, Sócrates de Souza aguarda apenas a publicação do licenciamento para começar a atuar. Toda denúncia envolvendo funcionário público concursado ou comissionado, onde não há uma corregedoria instalada, será alvo de apuração da corregedoria geral.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Procurador Sócrates - 30-03-15

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