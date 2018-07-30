Novo Código de Posturas vai regular funcionamento dos quiosques na orla

Uma consulta pública foi aberta pela prefeitura de Vila Velha para ouvir a população sobre a atualização do Código de Posturas da cidade. A última mudança ocorreu em 2013. Entre as principais mudanças está a limitação do horário de atividades de quiosques na orla, entre 8h e 0h e também para a quantidade de mesas que poderão ser utilizadas pelos quiosqueiros.