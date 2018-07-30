Novo Código de Posturas vai regular funcionamento dos quiosques na orla

Uma consulta pública foi aberta pela prefeitura de Vila Velha para ouvir a população sobre a atualização do Código de Posturas da cidade. A última mudança ocorreu em 2013. Entre as principais mudanças está a limitação do horário de atividades de quiosques na orla, entre 8h e 0h e também para a quantidade de mesas que poderão ser utilizadas pelos quiosqueiros.
O trabalho de ambulantes próximos a escolas, hospitais e postos de saúde, entre outros estabelecimentos, é outro ponto que já está sob análise, assim como o novo horário de funcionamento de comércio e indústria.
De acordo com a secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, a consulta fica disponível durante 30 dias e pode ser acessada no site da prefeitura: www.vilavelha.es.gov.br
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marizete de Oliveira Silva - 30-07-18