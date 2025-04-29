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Vitória

Novo Canal de Camburi: conheça detalhes da obra

Ouça detalhes na participação do secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:07

Publicado em 

29 abr 2025 às 11:07
Vitória contrata empresa para obras na orla do Canal de Camburi
Vitória contrata empresa para obras na orla do Canal de Camburi Crédito: Divulgação: Prefeitura de Vitória
A Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luíza e o Pontal de Camburi vão ganhar uma nova orla com marina, atracadouros, quiosques, restaurantes, passarelas e uma travessia do canal. Os projetos foram concluídos e foi iniciada a execução das obras da primeira etapa da urbanização da orla do Canal de Camburi. As informações foram divulgadas pela prefeitura de Vitória.
Segundo a administração municipal, a infraestrutura projetada cobre cerca de 3,3 km de passeio público para pedestres e ciclistas que será construído sobre a água, margeando as bordas do canal, totalizando 32.000 m² de área construída. O Canal de Camburi é o trecho entre as pontes Governador Carlos Lindenberg – conhecida como ponte da Passagem – até as pontes Ceciliano Abel de Almeida e Petrônio Portela – conhecidas como ponte de Camburi. A primeira etapa contempla – ao Norte - o trecho da orla a partir da rua Alberto Bela Rosa em Pontal de Camburi até as pontes e o mesmo trecho ao Sul os bairros Santa Luiza e Praia do Canto.
Na margem norte, além da calçada de pedestres, o projeto propõe a implantação de uma praça para eventos e arquibancada, conectando o território à água. Na margem sul, estão previstas áreas destinadas à construção futura de duas edificações de uso comercial e uma peixaria. A proposta ainda propõe a construção de uma passarela de pedestres com objetivo de conectar as duas margens, fazendo a ligação entre os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Obras, Gustavo Perin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perim - 29-04-25.mp3

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