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ATALAIA

Novo cais vai aumentar importações pelo Porto de Vitória, diz Codesa

Novo cais foi inaugurado nesta semana após 5 anos de obras

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 out 2020 às 16:18
Novo Cais do Atalaia amplia a capacidade do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
Inaugurado na última segunda-feira (05), após cinco anos desde o início das obras, o Cais do Atalaia vai aumentar a fração de importações feitas através do Porto de Vitória. A informação é do diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Companhia Docas Do Espírito Santo (Codesa), Bruno Fardin, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Bruno Fardin - 08-10-20
O diretor também lembra que já houve atracação de um navio no novo cais. Ele trouxe 30 mil toneladas de fertilizantes. A expectativa é que a homologação da dragagem da Baía de Vitória, que está na reta final, com o novo cais, vai elevar a movimentação de produtos no porto. Fardin lembra que essa estrutura aumenta em 600 mil toneladas a capacidade anual de movimentação do porto de Vitória. 

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