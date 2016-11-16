Novo Cadastro Eletrônico também vai agilizar sistema para "dar baixa" nas empresas, diz secretário

Uma boa notícia para o empresário capixaba que quer abrir uma empresa: o tempo para a liberação da inscrição estadual será reduzido de 50 dias, em média, para apenas três dias. Isso por causa do Cadastro Eletrônico (Cad-e) lançado pelo governo do Estado na última quarta-feira (9) e já disponível para uso. O cadastramento eletrônico será oferecido para empresas de todos os portes. Há também expectativa para tornar o processo de "baixa" dos registros mais rápico.

Para as micro e pequenas empresas, a abertura pode ser feita no mesmo dia em que a documentação é enviada pelo Cad-e, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Fazenda Paulo Roberto Ferreira afirma que o "cadastro eletrônico vem para simplificar, e melhora a ambiência de negócio do Espírito Santo para faze com que o Estado mais competitivo para a atrair novos negócios". Sobre o cancelamento da inscrição estadual, o secretário afirma que o tempo também será reduzido para até três dias. "O sistema está sendo adaptado. O pedido de baixa da empresa será mais rápido e estará disponível a partir de 16 de dezembro", disse.

O contribuinte entra no sistema, que será hospedado no site da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ( JUCEES ), preenche o cadastro com todos os dados solicitados e, simultaneamente, essas informações serão analisadas pelos órgãos que compõem o Projeto Cadastro Eletrônico, dando mais agilidade ao procedimento. "Já estamos com mais de 20 empreendedores que já acionaram o cadastro eletrônico e já foram validados na Junta Comercial, apenas nesta quarta, de 9h às 16h", destaca o secretário.

O Projeto envolve, além da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES), a Receita Federal e as prefeituras. Ouça na íntegra: