Novo batalhão reforça PM em áreas de comércio na Grande Vitória

Em tempos de preocupação por conta do avanço do coronavírus, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) anunciou que policiais militares do setor administrativo e da Patrulha Escolar iniciaram o reforço no patrulhamento ostensivo em áreas de comércio e circulação de pessoas na Grande Vitória. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Tenente-coronel Sebastião Biato, designado pra comandar o Batalhão de Pronto Emprego Operacional da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), explica que a estratégia é que esse reforço possa liberar a atuação dos outros batalhões locais para atuação em áreas diferentes das cidades, em especial da Grande Vitória. Ouça a entrevista: