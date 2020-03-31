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ENTREVISTAS

Novo batalhão reforça PM em áreas de comércio na Grande Vitória

O Batalhão de Pronto Emprego Operacional da Polícia Militar do Espírito Santo já está em funcionamento

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:27
Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Jansen Dias Lube
Em tempos de preocupação por conta do avanço do coronavírus, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) anunciou que policiais militares do setor administrativo e da Patrulha Escolar iniciaram o reforço no patrulhamento ostensivo em áreas de comércio e circulação de pessoas na Grande Vitória. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Tenente-coronel Sebastião Biato, designado pra comandar o Batalhão de Pronto Emprego Operacional da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), explica que a estratégia é que esse reforço possa liberar a atuação dos outros batalhões locais para atuação em áreas diferentes das cidades, em especial da Grande Vitória. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Tenente-coronel Sebastião Biato - 31-03-20
O novo Batalhão de Pronto Emprego será composto, temporariamente, por 94 PMs, que atuarão durante o dia e parte da noite, de forma estratégica, e em pontos pré-definidos, durante o período de combate à pandemia de Coronavírus. 

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