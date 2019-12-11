Novo aplicativo vai aposentar o antigo bloquinho de multas no ES

A Polícia Militar passará a usar um aplicativo para multar infratores, a partir deste mês, no Espírito Santo. De acordo com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, num primeiro momento, o aparelho smartphone com o aplicativo instalado estará disponível para 500 policiais já treinados. O serviço será expandido gradativamente, inclusive podendo ter a adesão de guardas municipais. Com o novo sistema, o policial poderá deixar de lado o tradicional bloquinho de multa. O sistema permitirá ao agente ter acesso a todas as informações do veículo e do condutor. Acompanhe a entrevista.