Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TRÂNSITO

Novo aplicativo vai aposentar o antigo bloquinho de multas no ES

Ouça a entrevista com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:35
A Polícia Militar passará a usar um aplicativo para multar infratores, a partir deste mês, no Espírito Santo. De acordo com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, num primeiro momento, o aparelho smartphone com o aplicativo instalado estará disponível para 500 policiais já treinados. O serviço será expandido gradativamente, inclusive podendo ter a adesão de guardas municipais. Com o novo sistema, o policial poderá deixar de lado o tradicional bloquinho de multa. O sistema permitirá ao agente ter acesso a todas as informações do veículo e do condutor. Acompanhe a entrevista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 11-12-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados