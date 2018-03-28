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ENTREVISTAS

Novo aeroporto poderá movimentar R$ 2,6 bilhões na economia capixaba

Publicado em 28 de Março de 2018 às 19:11

Publicado em 

28 mar 2018 às 19:11
Aguardado com expectativa por parte dos capixabas, a inauguração do novo Aeroporto de Vitória acontecerá nesta quinta-feira (28). Com essa ampliação a expectativa é de que R$ 2,6 bilhões deverão ser movimentados na economia capixaba e criados 57 mil empregados. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Em entrevista ao jornalista John Gomes, Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas - Abear, trouxe detalhes do assunto.
Entrevista - John Gomes - Eduardo Sanovicz - 9.28s - 28-03-18.mp3

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