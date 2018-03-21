Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Novo aeroporto deve atrair investimentos para bairros vizinhos

Para o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Paulo Vitor Dal'Col, o novo aeroporto de Vitória é vista com bons olhos para as comunidades que ficam ao redor dele

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 mar 2018 às 17:37
Mata da Praia, Morada de Camburi, Bairro República, Goiabeiras e Jardim Camburi: esses são alguns dos bairros que passarão a ter sua rotina, de alguma forma, alteradas por conta da inauguração do novo aeroporto de Vitória, prevista para o próximo dia 29. Com a expectativa de inauguração do novo Aeroporto de Vitória, associações comunitárias de bairros que estão à redondeza da região já mostram expectativa – e também receio – com relação aos impactos do empreendimento. É o que apontam as lideranças comunitárias de bairros, como Jardim Camburi e Mata da Praia, por exemplo. Quem também aponta esse cenário é o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso.
Entrevista - Fabio Botacin - Paulo Vitor Dalcol - 21-03-18.mp3
Entrevista - Fabio Botacin - Sandro Carlesso - 21-03-18.mp3
Para o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Paulo Vitor Dal'Col, o novo aeroporto de Vitória é vista com bons olhos para as comunidades que ficam ao redor dele, mas as obras ao redor preocupação diária das associações. Segundo ele, o aeroporto irá aumentar aumentar a circulação de pessoas e, dessa forma, deverá fortalecer o comércio local - trazendo reflexos positivos à comunidade. Mas, segundo ele, isso dependerá da logística que também deverá ser criada de acesso ao bairro.
O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso, aponta que o aeroporto é um instrumento estratégico para o Estado, na medida em que, além de trazer o impacto imobiliária de bairros próximos, também tem a capacidade de atrair empresas e serviços. Nesta edição do CBN Cotidiano, você acompanha a um debate sobre o assunto. Confira!
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados