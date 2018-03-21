Novo aeroporto deve atrair investimentos para bairros vizinhos

Mata da Praia, Morada de Camburi, Bairro República, Goiabeiras e Jardim Camburi: esses são alguns dos bairros que passarão a ter sua rotina, de alguma forma, alteradas por conta da inauguração do novo aeroporto de Vitória, prevista para o próximo dia 29. Com a expectativa de inauguração do novo Aeroporto de Vitória, associações comunitárias de bairros que estão à redondeza da região já mostram expectativa – e também receio – com relação aos impactos do empreendimento. É o que apontam as lideranças comunitárias de bairros, como Jardim Camburi e Mata da Praia, por exemplo. Quem também aponta esse cenário é o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES), Sandro Carlesso.

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Para o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Paulo Vitor Dal'Col, o novo aeroporto de Vitória é vista com bons olhos para as comunidades que ficam ao redor dele, mas as obras ao redor preocupação diária das associações. Segundo ele, o aeroporto irá aumentar aumentar a circulação de pessoas e, dessa forma, deverá fortalecer o comércio local - trazendo reflexos positivos à comunidade. Mas, segundo ele, isso dependerá da logística que também deverá ser criada de acesso ao bairro.