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ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA SAMARCO

Novo acordo tenta incluir comunidades na discussão dos impactos

Três consultorias foram contratadas para dimensionarem em novos estudos os verdadeiros impactos da tragédia conta o MPF

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2018 às 12:13
Após as mineradoras Samarco, Vale, BHP Billiton, ministérios públicos e governos de Minas Gerais e do Espírito Santo assinarem um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para alterar o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), sobre reparações após o desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 2015, a homologação da decisão conjunta deve ocorrer nesta quarta-feira (8).
A Justiça Federal de Minas Gerais designou a audiência de conciliação para esta quarta-feira (8), às 9 horas, na Sede da Seção Judiciária de Minas Gerais. Segundo a decisão, na oportunidade serão ouvidas as partes e será deliberado sobre eventual homologação do acordo relacionado ao sistema de governança e diagnóstico socioeconômico.
O Procurador da República em Linhares e membro da Força-tarefa Rio Doce, Paulo Henrique Trazzi, explica que o novo documento prevê maior participação dos atingidos na tragédia nas decisões referentes aos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão. Ele também conta em entrevista à CBN Vitória que três consultorias foram contratadas para dimensionarem em novos estudos os verdadeiros impactos da tragédia.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Henrique Trazzi - 07-08-18
Maior desastre ambiental já ocorrido na história do Brasil, o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, ocorrido em novembro de 2015, provocou uma enxurrada de lama que devastou a cidade de Bento Rodrigues e os 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos provocaram destruição da da Bacia do Rio Doce, do Litoral Capixaba e das comunidades. Dezenove pessoas morreram e mais de 500 mil foram impactadas pela tragédia.

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