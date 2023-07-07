Novidade: outra cidade do ES passa a contar com Central de Serviços 156

Modelo de serviço já conhecido na Capital, um canal 156 passou a funcionar esta semana na cidade de Viana. O canal, que é uma central de serviços, tem o objetivo de estabelecer uma comunicação entre o poder público e a população. O 156 poderá ser acionado das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, para facilitar o acesso do cidadão aos serviços da administração municipal e agilizar o andamento das demandas. Nos finais de semana e feriados, o atendimento é digital e o morador recebe o retorno no primeiro dia útil após o contato.