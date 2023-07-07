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Cidades

Novidade: outra cidade do ES passa a contar com Central de Serviços 156

O canal pode ser acionado em Viana, das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Finais de semana e feriados o atendimento é digital

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2023 às 11:01
Viana passa a contar com Central de Serviços 156
Viana passa a contar com Central de Serviços 156. Crédito: Divulgação PMViana
Modelo de serviço já conhecido na Capital, um canal 156 passou a funcionar esta semana na cidade de Viana. O canal, que é uma central de serviços, tem o objetivo de estabelecer uma comunicação entre o poder público e a população. O 156 poderá ser acionado das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, para facilitar o acesso do cidadão aos serviços da administração municipal e agilizar o andamento das demandas. Nos finais de semana e feriados, o atendimento é digital e o morador recebe o retorno no primeiro dia útil após o contato. 
Também por meio do número 156, os moradores de Viana poderão esclarecer dúvidas sobre serviços públicos, obter informações sobre documentações necessárias, solicitar informações sobre programas sociais, entre outras questões. Além disso, é possível registrar reclamações relacionadas à infraestrutura, iluminação pública, coleta de lixo, entre outros serviços municipais. Serão dois tipos de atendimento: o receptivo e o ativo. “A ligação vai partir tanto do morador, para a Central de Serviços, quanto da Central, que dará o retorno sobre a demanda ou fará a divulgação de campanhas de orientação à população". Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 07-07-23.mp3

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