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Saúde do homem

Novembro Azul: mês de conscientização alerta para os perigo do diagnóstico tardio

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), até 2025, 215.190 homens serão diagnosticados com câncer de próstata no Brasil

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:54

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:54
novembro azul. câncer de próstata
Novembro Azul. câncer de próstata Crédito: Shutterstock
A chegada do mês de novembro marca também o início da campanha “Novembro Azul”, uma iniciativa que alerta para a importância do cuidado com a saúde do homem. Durante todo o mês, instituições e profissionais de saúde intensificam ações para priorizar a prevenção e diagnóstico precoce de câncer de próstata. A doença, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), é a segunda principal causa de morte por câncer em homens no país, ficando atrás apenas para o câncer de pulmão. Ainda segundo o INCA, 215.190 homens brasileiros serão diagnosticados com câncer de próstata até o ano de 2025. Diante dessa estatística e da importância do auto-cuidado entre os homens, a CBN Vitória recebe o urologista Alexandre Carretella Tironi para uma conversa especial sobre a campanha Novembro Azul. Durante o bate-papo, o médico detalha os exames de rastreio que devem ser feitos anualmente, alerta quais os possíveis sintomas e explica quais como é feito o tratamento. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - ALEXANDRE TIRONI - 18.46s - 03-11-23

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