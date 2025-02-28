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Nove trechos do ES estão entre os mais perigosos do Brasil

Ouça entrevista com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira

Publicado em 28 de Fevereiro de 2025 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2025 às 11:53
Trecho da BR 101 no Espírito Santo
Trecho da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Wilson Rodrigues
Segundo um mapeamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Brasil possui 100 trechos considerados perigosos em suas rodovias federais. No Espírito Santo, são nove locais que fazem parte do ranking, pontos espalhados pelas BRs 101 e 262. Um dos mais graves fica localizado em Linhares, no Norte do Estado. 
Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, explica o que há de comum entre os pontos e quais medidas são necessárias para mudar essa realidade no trânsito capixaba. Ouça a conversa completa.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Antônio Fernando Oliveira - 28-02-25.mp3
Trechos perigosos mapeados pela PRF:
BR 101 - km 140 - 150; Linhares 
BR 101 - KM 260 - 270; Serra
BR 101 - KM 290 a 300 -Cariacica 
BR 101 - KM 60 a 70 - São Mateus
BR 101 - KM 270 - 280 - Cariacica
BR 262 - KM 0 - 10 - Cariacica 
BR 101 - KM 280 a 290 - Cariacica 
BR 101 - KM 80 a 90 - São Mateus 
BR 101 - KM 330 a 340 - Guarapari 

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