Nove pessoas morrem em acidentes de moto a cada grupo de 100 mil no Espírito Santo

No Brasil, a violência no trânsito é uma das principais causas de mortes. Cerca de 45 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito. Particularmente, a violência envolvendo motocicletas se tornou uma epidemia no país. O Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde aponta que o Brasil registrou, em 2013, 12.040 mortes de motociclistas, o que corresponde a 28% dos mortes no transporte terrestre e a um aumento de 280% em relação há 10 anos (4.292 mortes de motociclistas em 2003). Nos últimos seis anos, as internações no Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo motociclistas tiveram um crescimento de 115%.

Parte do crescimento desses números é devido ao aumento da frota de motocicletas no país. Entre 2003 e 2013, o número de motos aumentou 274,1%, enquanto a população só cresceu 11%. No ranking nacional de mortes por moto, o Espírito Santo está na 11ª posição. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o coordenador do Samu no Estado, Antônio Gomes Júnior, fala sobre os ferimentos graves em motociclistas envolvidos em acidentes e, como o tempo de recuperação é longo, centenas de leitos de hospitais ficam ocupados por conta de riscos desnecessários assumidos na direção. Ele também comenta que, há cinco anos, a principal vítima no trânsito era o pedestre, e hoje, é o motociclista. Ouça: