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Novas regras para cartão de crédito já estão em vigor. Conheça

A principal mudança foi o fim da regra que fixava o pagamento mínimo das faturas em 15% do valor total

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 18:26

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 jun 2018 às 18:26
As novas regras para o cartão de crédito começaram a valer na última sexta-feira (1º). As medidas foram aprovadas no fim de abril pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e buscam diminuir as taxas de juros cobradas nessa modalidade de crédito. A principal mudança foi o fim da regra que fixava o pagamento mínimo das faturas em 15% do valor total. A partir de agora, cada banco ou empresa (lojistas e empresas de seguro, por exemplo, que também emitem cartões) poderá definir um percentual de pagamento mínimo para cada cliente, de acordo com o perfil dele e relacionamento com a instituição. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Ricardo de Barros Vieira, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito (Abecs), detalha as mudanças. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Barros - 04-06-18.mp3

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