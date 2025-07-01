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Imigração

Novas regras: entenda como fica a entrada de brasileiros em Portugal

Ouça entrevista com o presidente da Associação de Portugueses do Espírito Santo (Apes) Alexandre Mendes

Publicado em 01 de Julho de 2025 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jul 2025 às 10:49
Portugal
Portugal Crédito: Pixabay
Destino comum entre brasileiros que desejam começar uma nova vida no exterior, Portugal endureceu as leis de imigração. As mudanças incluem maior exigência na atribuição de nacionalidade a filhos de estrangeiros, por exemplo. A regulação dos fluxos de entrada também será reforçada. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação de Portugueses do Espírito Santo (Apes) Alexandre Mendes, explica como fica a entrada de brasileiros no país lusitano. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Mendes – 01-07-25.mp3

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