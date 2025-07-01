Novas regras: entenda como fica a entrada de brasileiros em Portugal

Destino comum entre brasileiros que desejam começar uma nova vida no exterior, Portugal endureceu as leis de imigração. As mudanças incluem maior exigência na atribuição de nacionalidade a filhos de estrangeiros, por exemplo. A regulação dos fluxos de entrada também será reforçada. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação de Portugueses do Espírito Santo (Apes) Alexandre Mendes, explica como fica a entrada de brasileiros no país lusitano. Ouça a conversa completa!