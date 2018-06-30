Novas regras dos planos de saúde são questionadas por entidades

A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou novas regras para a cobrança de coparticipação e de franquia em planos de saúde. A resolução nº 433, publicada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União, define regras para duas modalidades de convênios médicos que vêm crescendo no mercado: a coparticipação (quando o cliente arca com uma parte dos do atendimento toda vez que usa o plano de saúde) e a franquia (similar à de veículos).

Uma das normas é o limite que pode ser cobrado da coparticipação: o máximo a ser pago não pode ultrapassar o valor correspondente à mensalidade do consumidor ou a 12 mensalidades no ano. Isso significa dizer que, se o usuário paga R$ 500 por mês, o plano pode cobrar até mais R$ 500 pela coparticipação no total.

Contudo, na avaliação de representantes de entidades de direito do consumidor, é necessária cautela na avaliação dessas mudanças. Livia Coelho, advogada e representante da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, destaca que, na prática, há um aumento nos valores com que o consumidor pode ter de arcar com esse tipo de plano. O motivo? A cobrança que antes era de 20% ou 30% sobe para 40%. Saiba mais detalhes do assunto em entrevista ao CBN Cotidiano!