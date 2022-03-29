Novas regras do trabalho híbrido começam a valer; entenda

O governo publicou na segunda-feira (28) o texto da MP (Medida Provisória) 1.108 que traz uma série de mudanças para os trabalhadores. Dentre elas, permissão para trabalho híbrido (presencial e remoto) e criação do contrato de trabalho por produção ou tarefa, sem controle da jornada de trabalho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado trabalhista e professor, Eduardo Perini, também contou como serão as contratações por produção ou tarefa. Mas o advogado advertiu: as mudanças podem não ser muito boas para o trabalhador. Ouça a conversa completa!