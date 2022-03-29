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Especialista explica

Novas regras do trabalho híbrido começam a valer; entenda

As explicações são do advogado trabalhista e professor Eduardo Perini

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:59

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 mar 2022 às 17:59
Teletrabalho, home office
Teletrabalho, home office Crédito: Pexels
O governo publicou na segunda-feira (28) o texto da MP (Medida Provisória) 1.108 que traz uma série de mudanças para os trabalhadores. Dentre elas, permissão para trabalho híbrido (presencial e remoto) e criação do contrato de trabalho por produção ou tarefa, sem controle da jornada de trabalho. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado trabalhista e professor, Eduardo Perini, também contou como serão as contratações por produção ou tarefa. Mas o advogado advertiu: as mudanças podem não ser muito boas para o trabalhador. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Eduardo Perini - 29-03-22.mp3

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