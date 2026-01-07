Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Novas regras do Desconto Social de Energia estão em vigor; entenda!
Conta de luz

Novas regras do Desconto Social de Energia estão em vigor; entenda!

Entenda com o gestor da EDP, Luciano Falce

Publicado em 07 de Janeiro de 2026 às 11:58

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2026 às 11:58
Lâmpada, conta de luz, iluminação, energia elétrica
Lâmpada, conta de luz, iluminação, energia elétrica Crédito: Divulgação
As novas normas da política de Desconto Social de Energia do governo federal, que ampliam a faixa de renda dos beneficiários, passaram a valer no dia 1° de janeiro. No Espírito Santo, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, tem orientado seus clientes sobre o Desconto Social. O benefício é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar entre meio e um salário-mínimo por pessoa, e complementa a Tarifa Social de Energia Elétrica já existentes.
Na nova modalidade, explica a concessionária, o cliente tem direito a desconto no consumo mensal de até 120 kWh por meio da isenção da cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O consumo que exceder esse limite será faturado pela tarifa regular. O desconto se aplica exclusivamente ao valor da tarifa de energia, permanecendo a cobrança de impostos, taxas e demais encargos.
"Caso o cliente atenda aos critérios do programa, o desconto será aplicado automaticamente na fatura, sem necessidade de solicitação. Para ter direito ao benefício, a conta de energia deve estar em nome de um dos membros da família cadastrados no CadÚnico. Caso contrário, é necessário realizar a Troca de Titularidade". Em entrevista à CBN Vitória, o gestor da EDP, Luciano Falce, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Luciano Falce - 07-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados