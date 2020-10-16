Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Novas regras do Código de Trânsito: entenda as mudanças e impactos
CÓDIGO DE TRÂNSITO

Novas regras do Código de Trânsito: entenda as mudanças e impactos

O coordenador do "SOS Estradas" e um dos fundadores da ONG Trânsito Amigo, Rodolfo Rizzotto, que acompanha as discussões sobre trânsito há anos, traz mais detalhes a respeito dessas mudanças

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2020 às 10:51
O assunto em destaque são as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que devem impactar na vida de motoristas, passageiros e pedestres. Após sanção presidencial, foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União (DOU) a lei que altera diversas regras do CTB. Entre os itens do texto estão a dobra do limite de pontos para que o condutor perca a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que passa agora para 40, e a ampliação para dez anos do prazo de validade do documento de condutores com menos de 50 anos.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do "SOS Estradas" e um dos fundadores da ONG Trânsito Amigo, Rodolfo Rizzotto, que acompanha as discussões sobre trânsito há anos, traz mais detalhes a respeito dessas mudanças. Aos bons motoristas, uma boa notícia: foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), em que serão cadastrados os condutores que não tenham cometido infração de trânsito sujeita a pontuação nos últimos 12 meses. Isso vai viabilizar a concessão de benefícios fiscais por parte de estados e municípios. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodolfo Risotto - 16-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados