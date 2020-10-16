Novas regras do Código de Trânsito: entenda as mudanças e impactos

O assunto em destaque são as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que devem impactar na vida de motoristas, passageiros e pedestres. Após sanção presidencial, foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União (DOU) a lei que altera diversas regras do CTB. Entre os itens do texto estão a dobra do limite de pontos para que o condutor perca a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que passa agora para 40, e a ampliação para dez anos do prazo de validade do documento de condutores com menos de 50 anos.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do "SOS Estradas" e um dos fundadores da ONG Trânsito Amigo, Rodolfo Rizzotto, que acompanha as discussões sobre trânsito há anos, traz mais detalhes a respeito dessas mudanças. Aos bons motoristas, uma boa notícia: foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), em que serão cadastrados os condutores que não tenham cometido infração de trânsito sujeita a pontuação nos últimos 12 meses. Isso vai viabilizar a concessão de benefícios fiscais por parte de estados e municípios. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodolfo Risotto - 16-10-20