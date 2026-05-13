Novas regras de combate a golpes via Pix entram em vigor; especialista explica!

Para combater os fraudadores, o Banco Central estabeleceu novas regras para o mecanismo de devolução do Pix, denominado MED 2.0 — Mecanismo Especial de Devolução —, que, embora anunciadas anteriormente, passaram a ser obrigatórias na segunda-feira (11). A mudança representa um avanço significativo na proteção do usuário e na integridade das operações. Até então, o processo de recuperação de valores apresentava uma barreira técnica importante: o bloqueio de recursos ficava restrito apenas à primeira conta que recebia a transferência.

Essa limitação permitia a “pulverização", estratégia em que os valores eram rapidamente distribuídos por diversas outras contas, em diferentes bancos, o que dificultava o mapeamento do golpe e a recuperação dos valores. As novas regras buscam solucionar essa lacuna, por meio do “rastreio em cascata”, que permite o monitoramento em múltiplas camadas.

As principais melhorias são a possibilidade de bloqueio em múltiplas contas: se o criminoso dividir o dinheiro do golpe em dez contas diferentes, o novo sistema tem permissão para identificar e bloquear esses valores em todas elas simultaneamente; automação de resposta: o processo deixa de ser uma troca de mensagens manual entre bancos e passa a ser um protocolo automático dentro da rede do Pix, tornando a resposta muito mais rápida do que o saque do criminoso e a varredura instantânea, em que o rastreio ocorre em toda a cadeia de transferência para onde o dinheiro fluiu, permitindo que ele seja retido para análise e posterior devolução. Em entrevista à CBN Vitória, Ísis Parteli, formada em Ciências Contábeis e líder da área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!