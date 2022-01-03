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Aposentadoria

Novas regras da aposentadoria entram em vigor; saiba o que muda

Alterações são em três das regras de transição: por pontos, por idade mínima e na idade da mulher para ter a aposentadoria por idade

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:17

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 jan 2022 às 12:17
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria Crédito: Vitor Jubini
As novas regras da aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passaram a vigorar em 1º de janeiro de 2022. O gatilho nas condições mínimas para ter o benefício ocorre ano a ano desde que a emenda constitucional 103, que instituiu a reforma da Previdência, começou a valer, em novembro de 2019. De acordo com informações da "Folha de S. Paulo", as alterações são em três das regras de transição aplicadas a quem já estava no mercado de trabalho: por pontos, por idade mínima e na idade da mulher para ter a aposentadoria por idade. As regras que exigem pedágio de 50% ou 100% do tempo que faltava para ter o benefício na data de publicação da reforma não sofrem alteração. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado previdenciarista, Rafael Vasconcelos, fala sobre as mudanças. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Rafael Vasconcelos - 03-01-22.mp3

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