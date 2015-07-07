Novas regras da ANS não impedem escolha entre parto normal ou cesárea

Novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não impedem mãe de escolher entre parto normal ou cesárea, nem desobrigam os planos de saúde de pagarem pelos serviços.Em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (07), o assessor da ANS, João Luis Barroca, explica detalhadamente a Resolução Normativa número 368, que visa estimular o parto normal e reduzir cesarianas, quando possível, pois o índice de nascimentos por meio cirúrgico chega a 84,6% na rede privada, enquanto que a orientação da ONS é de 15%.