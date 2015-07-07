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CESARIANAS

Novas regras da ANS não impedem escolha entre parto normal ou cesárea

Os detalhes da Resolução Normativa que visa estimular o parto normal e reduzir cesarianas. Índice de nascimentos por meio cirúrgico chega a 84% na rede privada

Publicado em 07 de Julho de 2015 às 14:56

Publicado em 

07 jul 2015 às 14:56
Novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não impedem mãe de escolher entre parto normal ou cesárea, nem desobrigam os planos de saúde de pagarem pelos serviços.Em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (07), o assessor da ANS, João Luis Barroca, explica detalhadamente a Resolução Normativa número 368, que visa estimular o parto normal e reduzir cesarianas, quando possível, pois o índice de nascimentos por meio cirúrgico chega a 84,6% na rede privada, enquanto que a orientação da ONS é de 15%.
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Luis Barroca - 07-07-15

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