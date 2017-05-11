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Novas regras auxiliam consumidor a cancelar o plano de saúde

Regras da ANS, que já estão em vigor, contribuem para o consumidor ter mais clareza e segurança ao cancelar o seu plano de saúde

Publicado em 11 de Maio de 2017 às 11:59

Publicado em 

11 mai 2017 às 11:59
Já estão valendo as novas regras que regulamentam o cancelamento de planos de saúde. A partir de agora, segundo explica a diretora de Normas e Habilitação de Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Karla Coelho, o consumidor terá mais clareza e segurança ao cancelar o seu plano de saúde. Uma outra vantagem é que com a resolução, o pedido de cancelamento feito pelo beneficiário tem efeito imediato e ele já deixa de ter obrigações com a operadora. Anteriormente, os consumidores aguardavam um prazo de aviso prévio de cerca de 30 dias para poder deixar o plano.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Karla Coelho - 11-05-17

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