Novas regras auxiliam consumidor a cancelar o plano de saúde

Já estão valendo as novas regras que regulamentam o cancelamento de planos de saúde. A partir de agora, segundo explica a diretora de Normas e Habilitação de Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Karla Coelho, o consumidor terá mais clareza e segurança ao cancelar o seu plano de saúde. Uma outra vantagem é que com a resolução, o pedido de cancelamento feito pelo beneficiário tem efeito imediato e ele já deixa de ter obrigações com a operadora. Anteriormente, os consumidores aguardavam um prazo de aviso prévio de cerca de 30 dias para poder deixar o plano.