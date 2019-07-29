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SEGURANÇA PÚBLICA

Novas divisões vão intensificar combate ao crime organizado no ES

A nova estrutura da Polícia Civil também prevê a criação de um Grupo de Inteligência de Operações na Segurança Pública

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jul 2019 às 11:30
O secretário Nacional de Segurança Pública, General Guilherme Theophilo, está em Vitória nesta segunda-feira (29) para o lançamento do Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os cinco estados que estão recebendo as capacitações fazem parte do projeto-piloto de enfrentamento à criminalidade violenta que terá como cidades participantes, além de Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória, as cidades de Paulista (PE), São José dos Pinhais (PR), Ananindeua (PA) e Goiânia (GO). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário nacional de segurança pública explicou que o objetivo é fortalecer nos estados o combate ao crime organizado e às organizações criminosas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - General Guilherme Theophilo - 29-07-19
Desde a última sexta-feira (27), a Polícia Civil do Estado passou a contar com uma Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. A Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública foi transformada em Delegacia de Combate à Corrupção. E no início de agosto sairá do papel a Delegacia de Armas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, também anunciou a criação de um Grupo de Inteligência de Operações na Segurança Pública. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Sá - 29-07-19

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