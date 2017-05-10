Novas CNHs vão ajudar até no combate ao estelionato

Todas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas a partir deste mês de maio passarão a contar com um novo recurso: o QR-Code. A inclusão da tecnologia estava prevista nas mudanças anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As regras valem para todo o país. As funcionalidades foram divulgadas pelo Ministério das Cidades e pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em Brasília. O novo recurso pode, inclusive, ajudar o poder público no combate ao crime de estelionato, avalia o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi.
“Essa nova tecnologia oferece mais confiança e segurança aos dados fornecidos pela CNH. Uma vez que ela é utilizada por muitos brasileiros como principal documento de identidade civil. Desde então, qualquer tipo de crime, com utilização de um documento falso, poderá ser evitado e coibido, como é o caso do estelionato, por exemplo”, afirmou em entrevista ao programa CBN Cotidiano, na tarde desta terça-feira (9).
O entrevistado ajudou a descrever o novo documento. Entre as alterações (clique aqui e veja), mudanças na cor, layout e inclusão de itens de segurança, como marcas d'água, holografia e dois números de identificação do condutor, um estadual e outro nacional. O código bidimensional, assim como as demais mudanças anunciadas pelo Contran, é para evitar falsificações e fraudes na CNH. O código fica na parte interna do documento e pode ser lido com a câmera do smartphone, no aplicativo Lince, disponível para download nas lojas de aplicativos.
Entrevista - Paulo Rogerio - Helmer Vicenze - 09-05-17.mp3