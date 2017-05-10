Novas CNHs vão ajudar até no combate ao estelionato

Todas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas a partir deste mês de maio passarão a contar com um novo recurso: o QR-Code. A inclusão da tecnologia estava prevista nas mudanças anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As regras valem para todo o país. As funcionalidades foram divulgadas pelo Ministério das Cidades e pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em Brasília. O novo recurso pode, inclusive, ajudar o poder público no combate ao crime de estelionato, avalia o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi.