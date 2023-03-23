Nova vacina da dengue: entenda os estudos até a aprovação e como funciona

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova vacina contra a dengue no Brasil. A chamada Qdenga, da farmacêutica Takeda, deve promover uma proteção contra os quatro sorotipos do vírus. A doença matou mais de 1.000 pessoas em 2022 no país. Até o início de março de 2023, no Espírito Santo, 16 pessoas morreram em decorrência da dengue. Segundo a Anvisa, "o produto está destinado à população pediátrica acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade. O imunizante estará disponível para administração via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações".