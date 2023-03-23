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Saúde

Nova vacina da dengue: entenda os estudos até a aprovação e como funciona

O gerente geral de Produtos Biológicos da Anvisa, Fabrício Carneiro de Oliveira, detalha o seu funcionamento

Publicado em 23 de Março de 2023 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mar 2023 às 10:49
Mosquito da dengue
Mosquito da dengue Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova vacina contra a dengue no Brasil. A chamada Qdenga, da farmacêutica Takeda, deve promover uma proteção contra os quatro sorotipos do vírus. A doença matou mais de 1.000 pessoas em 2022 no país. Até o início de março de 2023, no Espírito Santo, 16 pessoas morreram em decorrência da dengue. Segundo a Anvisa, "o produto está destinado à população pediátrica acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade. O imunizante estará disponível para administração via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações".
"A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantidas as condições aprovadas. A vacina, contudo, segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos, por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa. A vacina Qdenga é a primeira aprovada no Brasil para um público mais amplo (de quatro a 60 anos de idade). O imunizante aprovado anteriormente (Dengvaxia) só pode ser utilizada por quem já teve dengue", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente geral de Produtos Biológicos da Anvisa, Fabrício Carneiro de Oliveira, detalha o seu funcionamento. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz -Fabrício Carneiro de Oliveira - 23-03-23.mp3
[fonte: Anvisa]

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