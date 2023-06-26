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Nova vacina contra dengue, conheça detalhes da Qdenga

Ouça entrevista com o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2023 às 11:18
Mosquito da dengue
Mosquito da dengue Crédito: Pixabay
Uma nova vacina contra a dengue estará disponível no Brasil a partir dos próximos dias, segundo expectativa da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (Abcvac). A Qdenga (TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma, é o primeiro imunizante liberado no país contra a dengue. Neste primeiro momento, a Qdenga será aplicada apenas na rede privada, como clínicas, laboratórios e farmácias comercializando o imunizante com valores estimados entre R$ 450,00 e R$ 500,00. A vacina é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue. A sua produção foi realizada ao longo de quatro anos e meio, em mais de 20 mil crianças e adultos em 13 países da Ásia e América Latina, incluindo testes aqui no Espírito Santo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vacina está indicada para a prevenção de dengue causada por qualquer sorotipo do vírus da dengue em indivíduos de 4 a 60 anos de idade e deve ser administrada em um esquema de duas doses, com intervalo de 3 meses (0 e 3 meses).
Segundo os resultados, ela previne 84% das hospitalizações causadas pela doença e evita 61% dos casos de dengue sintomática. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 26-06-23.mp3

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