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Nova trilha vai conectar os 450 km do litoral capixaba

Ouça detalhes na entrevista com a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trarbach

Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2025 às 11:41
Uma moradia no litoral capixaba pode ser um aliado da saúde mental
Uma moradia no litoral capixaba pode ser um aliado da saúde mental Crédito: Elena Ktenopoulou/Unsplash
O Espírito Santo irá contar com uma trilha por todo o seu litoral. As 35 Unidades de Conservação e os 14 municípios da costa capixaba, de Presidente Kennedy à Conceição da Barra, estarão conectados através da Trilha Litorânea Capixaba. A iniciativa é do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e faz parte de um projeto ambicioso: integrar os cerca de 450 quilômetros do litoral do Espírito Santo à trilha nacional Oiapoque-Chuí. No próximo mês, uma nova etapa para criação da trilha começará. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trarbach, detalha os avanços do projeto.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - JOSEANY TRARBACH - 18-09-25.mp3

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