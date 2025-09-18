Nova trilha vai conectar os 450 km do litoral capixaba

O Espírito Santo irá contar com uma trilha por todo o seu litoral. As 35 Unidades de Conservação e os 14 municípios da costa capixaba, de Presidente Kennedy à Conceição da Barra, estarão conectados através da Trilha Litorânea Capixaba. A iniciativa é do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e faz parte de um projeto ambicioso: integrar os cerca de 450 quilômetros do litoral do Espírito Santo à trilha nacional Oiapoque-Chuí. No próximo mês, uma nova etapa para criação da trilha começará. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Iema, Joseany Trarbach, detalha os avanços do projeto.