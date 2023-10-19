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Em Vitória

Nova Rua da Lama será inaugurada neste sábado (21)

Em entrevista, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha as mudanças

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 out 2023 às 11:45
Projeção mostra como ficará a Rua da Lama após a reurbanização
Projeção mostra como ficará a Rua da Lama após a reurbanização Crédito: PMV/Divulgação
Após meses de reformas, a Rua da Lama, em Jardim da Penha, já está de cara nova e conta com data marcada para ser inaugurada! Conforme adiantou o colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, no próximo sábado (21), um evento ao som da banda Fogueira e do cantor Marcelo Ribeiro marcará a reabertura da via.
Ao todo, foram investidos R$ 4,5 milhões para reurbanização do espaço, famoso por reunir, principalmente, jovens de toda Grande Vitória. O local agora conta com calçadas e via niveladas, além de um canteiro central que possibilita o convívio entre os frequentadores.
Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, detalha as mudanças na via e conta como será o evento de inauguração. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 19-10-23.mp3

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