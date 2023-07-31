Nova Rua da Lama: 70% das obras concluídas e entrega prevista para setembro

A Avenida Anísio Fernandes Coelho, popularmente chamada de Rua da Lama, em Jardim da Penha, na Capital, está em obras desde setembro do ano passado. O prazo contratual para a entrega é dezembro deste ano, contudo, a expectativa da prefeitura de Vitória é de que até setembro deste ano o serviço esteja concluído. A obra atualmente está 70% concluída. Serão instalados ainda bancos, luminárias e delimitadores de tráfego, além de pergolados. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, detalha o andamento das obras.

Segundo a administração municipal, o calçadão para pedestres terá 3,8 metros, em ambos os lados da via, revestidos com granito natural. As vias onde os carros vão passar terão, em cada sentido, 3,5 metros de largura, revestidas com piso intertravado de cor vermelha. A Rua da Lama terá nova iluminação, fiação subterrânea e implantação de câmeras de videomonitoramento, além de paraciclos – suporte para estacionamento de bicicletas. A ampliação do canteiro central vai criar áreas de convívio e disponibilizar espaço para feirinhas e atividades culturais, segundo a prefeitura. A Rua da Lama receberá, ainda, mudança no paisagismo, com o plantio de novas árvores. Ouça a conversa completa!