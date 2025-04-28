Nova rotulagem nutricional: o que muda nas embalagens?

As informações nutricionais dos alimentos embalados agora são rotuladas de forma diferente! O consumidor deve ficar atento se os pacotes apresentam determinados elementos, como o ícone da Rotulagem Nutricional Frontal - a lupa que indica o excesso de sódio, por exemplo. A tabela nutricional também foi reformulada e passa a conter, obrigatoriamente, os índices de açúcar adicionado e de gordura trans.
Em entrevista à CBN Vitória, a dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do Consumidor, Sabrina Fajardo, detalha as novas diretrizes e explica como o consumidor pode denunciar o descumprimento das regras. Através deste link você também pode acessar a cartilha com orientações produzida pelo Ministério Público Estadual.
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - SABRINA FARJADO -28-04-25.mp3