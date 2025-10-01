Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Nova regulamentação para o serviço de taxi em Vitória; entenda o que muda!
Cidades

Nova regulamentação para o serviço de taxi em Vitória; entenda o que muda!

Ouça entrevista com o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 12:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2025 às 12:43
Táxi
Táxi Crédito: Pexels
A Câmara Municipal de Vitória aprovou recentemente um projeto de lei que atualiza a regulamentação do serviço de táxi na capital. Entre as mudanças estão o fim da hereditariedade na concessão das placas e o uso de um sistema eletrônico integrado ao taxímetro, além de adesão facultativa a um aplicativo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalha as mudanças.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 01-10-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados