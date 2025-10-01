Nova regulamentação para o serviço de taxi em Vitória; entenda o que muda!

A Câmara Municipal de Vitória aprovou recentemente um projeto de lei que atualiza a regulamentação do serviço de táxi na capital. Entre as mudanças estão o fim da hereditariedade na concessão das placas e o uso de um sistema eletrônico integrado ao taxímetro, além de adesão facultativa a um aplicativo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalha as mudanças.