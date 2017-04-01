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ROTATIVO

Nova regra para dívida com cartão passa a valer na segunda

Crédito rotativo, que tem os juros mais altos do mercado, só vai poder ser usado por 30 dias

Publicado em 01 de Abril de 2017 às 11:51

Publicado em 

01 abr 2017 às 11:51
Começa a valer, na próxima desta segunda-feira (3), a nova regra para quem tem dívida com cartão de crédito. Com a mudança, o crédito rotativo - que tem os juros mais altos do mercado - só vai poder ser usado por 30 dias. Em entrevista ao CBN Vitória, o professor de finanças do Ibmec, Marcos Melo, lembra que com a medida o consumidor terá chances de buscar juros menores na praça. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Melo - Professor de finanças - 01-04-17
O Banco Central decidiu que o consumidor só pagará o valor mínimo, usando o chamado "crédito rotativo", por 30 dias. Na próxima fatura, ele terá que pagar o valor total. Se não tiver dinheiro, o banco ou empresa de cartão vai oferecer uma proposta melhor para o cliente sair da dívida: com parcelamento e juros mais baixos.
Os bancos já estão orientando os clientes sobre a mudança com propostas de empréstimos com juros menores do que o do rotativo. O cliente também pode escolher outra instituição para financiar o que deve no cartão. 

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